Timmermans nie dogadał się jeszcze z Juckerem ws. Polski?

Według pojawiających się w mediach informacji, Timmermans miał dostać od Komisji Europejskiej zielone światło, by rozpocząć przygotowania do wszczęcia postępowania o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, które może się zakończyć pozwem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.