Kancelaria Sejmu zabrała głos ws. albumu ze zdjęciami Kuchcińskiego

Media poinformowały dzisiaj o pamiątkowym albumie dokumentującym wizytę marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z okazji 630. rocznicy chrztu Litwy we wrześniu 2017 roku. Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że każdy egzemplarz kosztował... 750 złotych. "Wymiana upominków jest naturalnym elementem kontaktów między przewodniczącymi izb - to powszechna praktyka i przyjęty zwyczaj międzynarodowy, wpisujący się w utrzymywanie relacji w zakresie dyplomacji we wszystkich instytucjach i urzędach państwowych" – poinformowała Kancelaria Sejmu.

Skąd taka cena? Otóż wydano zaledwie 12 egzemplarzy. Sam projekt miał kosztować 4 tys. zł, a druk kolejne 5 tys. zł. "Na 40 stronach błyszczącego kartonu są głównie zdjęcia marszałka Kuchcińskiego, w najróżniejszych ujęciach, uzupełnione o skąpe cytaty jego autorstwa" – informowała "Rzeczpospolita".

Centrum Informacji Sejmu poinformowała, że album dokumentujący udział polskiej delegacji w uroczystościach 630. rocznicy Chrztu Litwy jest wydawnictwem pamiątkowym, o ściśle ograniczonym nakładzie. "Elegancka publikacja służyła odpowiedniemu upamiętnieniu tego wydarzenia i została później przekazana stronie litewskiej oraz uczestnikom delegacji. Bardzo limitowany charakter publikacji miał także zasadniczy wpływ na cenę wyprodukowania albumu, która w przypadku wydawnictw o tak niewielkim nakładzie (12 sztuk) jest wyższa niż gdy zamówienie jest przeznaczone dla masowego odbiorcy. Wymiana upominków jest naturalnym elementem kontaktów między przewodniczącymi izb - to powszechna praktyka i przyjęty zwyczaj międzynarodowy, wpisujący się w utrzymywanie relacji w zakresie dyplomacji we wszystkich instytucjach i urzędach państwowych" – czytamy w oświadczeniu.