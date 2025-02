QUIZ: To najczęściej popełniane błędy w języku polskim. Nie dasz się złapać?

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego znany też jako Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego obchodzony jest co roku 21 lutego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Impulsem do ustanowienia tego dnia były wydarzenia, które miały miejsce w Bangladeszu w 1952 roku, kiedy pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło w czasie demonstracji, domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma na celu podkreślenie, jak ważną rolę dla dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej ma władanie językiem ojczystym.

Tak jak współcześni nastolatkowie bezustannie tworzą nowe słowa, które są zniekształceniem czy skrótem „normalnych” słów, tak samo zachowywali się nastolatkowie żyjący niemal dwieście lat temu. W ten sposób stworzono wówczas – oprócz „OK” – takie skróty jak „OW” – „oll wright” („all right”) czy „KY” – „know yuse” („no use”).

Jednak z całej masy skrótów tylko „OK” zdobyło tak wielką popularność. W centrum uwagi słowo to znalazło się oczywiście dopiero wówczas, kiedy wydrukowano je w porannej gazecie w Bostonie. Niedługo później podchwycili je amerykańscy politycy. Starający się o reelekcję prezydent Martin Van Buren, który otrzymał przydomek „Old Kinderhook”, gdyż pochodził z miasta Kinderhook, reklamował się hasłem „Głosuj na OK”.

Tak naprawdę pochodzenie słowa „OK” nie jest wciąż do końca wyjaśnione. Niektórzy twierdzą, że używało się go wcześniej niż w 1839 roku. Rozwikłaniem zagadki związanej z „OK” był związany amerykański językoznawca Allen Walker Read, profesor na Uniwersytecie Columbii. Read prześledził rozprzestrzenianie się i ewolucję tego słowa w amerykańskich gazetach i innych dokumentach pisanych, a później na całym świecie. Udokumentował także kontrowersje wokół „OK” i historię jego ludowych etymologii. Read odrzucił różne teorie związane z „OK”, m.in. taką, że słowo to pochodzi od popularnego herbatnika wojskowego (Orrin Kendall) albo od nazwy haitańskiego portu słynącego z rumu (Aux Cayes) lub imienia wodza Indian Choctaw, Old Keokuka. Językoznawca twierdzi, że „OK” pojawiło się właśnie najpewniej w czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych panowała szersza moda na „komiczne błędy ortograficzne”. „OK” wywodzące się z „oll korrect” byłoby tego najlepszym dowodem.

