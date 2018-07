Polska Wikipedia nie działa

Popularna encyklopedia internetowa została dzisiaj po godzinie 15 "zaciemniona", co uniemożliwia dostęp do wszelkich polskich artykułów. Jest to sprzeciw wikipedystów wobec unijnej dyrektywy o prawach autorskich.

Polska Wikipedia została wyłączona na najbliższe 24 godziny. Twórcy encyklopedii obawiają się, że nowa dyrektywa unijna dotycząca praw autorskich zagrozi wolności słowa. "Jeżeli (...) proponowana dyrektywa zostanie przyjęta w brzmieniu zaakceptowanym przez komisję JURI, otwartość Internetu będzie poważnie zagrożona" – czytamy w komunikacie, który wyświetla się po wejściu na stronę popularnej encyklopedii. Autorzy komunikatu przekonują, że wbrew zapewnieniom unijna dyrektywa wcale nie dba o prawa autorskie i nie wspomaga społeczeństwa obywatelskiego,tylko zagraża wolności online "i tworzy przeszkody w dostępie do Sieci". Nowe prawo może prowadzić nawet do tego, że filtry i restrykcje uniemożliwią poszukiwania artykułów w wyszukiwarkach internetowych. Komunikat kończy się apelem do europosłów, aby głosowali "przeciwko zawężeniu procedowania dyrektywy do dedykowanej komisji", a także aby usunięto artykuły 11 i 13, jak również, aby "poszerzono wolność panoramy na całą Unię Europejską i poddano domenę publiczną większej ochronie". Pełny dostęp do polskojęzycznej Wikipedii będzie dostępny od czwartku od godziny 15.