Rzepliński: PiS sparszywia Polskę. Rządzą nami tchórze

Prof. Rzepliński stwierdził, że w Polsce doszło do sytuacji, w której "orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mogą być niekonstytucyjne". – To, co PiS zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest nawarstwienie patologii i ogromna strata dla każdego Polaka – mówił.

Mówiąc o działaniach prezydenta Andrzeja Dudy związanych z TK, prof. Rzepiński ocenił, że "wiele wskazuje na to, że jest on bardzo kiepskim prawnikiem, w sensie merytorycznym, a także formacyjnym". – Obowiązkiem prezydenta jest, aby dobrał sobie na doradców możliwie najlepszych prawników. Boję się, że prezydent jest otoczony ludźmi, którzy w ogóle nie mają pojęcia czym jest prawo i czym jest pozycja prezydenta – dodał.

Zdaniem prof. Rzepińskiego, "nadzieję na zmianę obecnej sytuacji w Polsce należy pokładać w samych Polakach, a nie w Brukseli". – Rządzą nami tchórze – ocenił.