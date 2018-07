Petru, Schmidt i Scheuring-Wielgus dostali zakaz wjazdu do Sejmu

W środę portal TVP Info informował, że Schmidt wwiozła w bagażniku na teren Sejmu dwie osoby protestujące przed gmachem przy Wiejskiej – Pawła Kasprzaka i Wojciecha Kinasiewicza z Obywateli RP.

O zakazie wjazdu na teren Sejmu dla trójki posłów poinformowała za pośrednictwem Twittera rzeczniczka PiS Beata Mazurek, powołując się na wypowiedź dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki dla PAP.

Zakaz wjazdu samochodem na teren Sejmu Petru skomentował na Twitterze. "Ciekawe jaki będzie kolejny krok. Są równi i równiejsi" – napisał polityk.

Scheuring-Wielgus oceniła, że marszałek Marek Kuchciński traktuje Sejm jak swój prywatny folwark. "Sejm jest miejscem dla wszystkich a nie dla wybranych wedle widzimisię pisu. Nie ma naszej zgody na sortowanie społeczeństwa, na lepszych i gorszych" – oświadczyła.

Schmidt napisała z kolei, że nie zgadza się na to, aby "w Polsce byli równi i równiejsi". "Nie zgadzam się na to, aby w Polsce była łamana Konstytucja i prawo. Nie zgadzam się na to, aby polscy obywatele i obywatelki mieli zakaz wejścia na teren Sejmu" – podkreśliła.

Były oficer Centralnego Biura Śledczego Jacek Wrona złożył do warszawskiej prokuratury okręgowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Schmidt.

