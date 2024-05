Amerykański teolog odznaczony przez prezydenta Dudę

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenie państwowe podczas uroczystego spotkania w Pałacu Prezydenckim. Nadał je Amerykaninowi za wybitne zasługi w działalności na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku Polski w świecie

George Weigel to katolicki teolog, pisarz, działacz społeczny. Laureat dziewiętnastu doktoratów honoris causa, autor ponad trzydziestu książek i kilkuset artykułów o tematyce dotyczącej Kościoła katolickiego, prawa, teologii i nauk społecznych, stały komentator i analityk stacji telewizyjnej NBC w sprawach watykańskich. Weigel jest m.in. autorem monumentalnej biografii św. Jana Pawła II.

Teolog ostrzega

Katolicki publicysta i pisarz odniósł się kilka miesięcy temu do kondycji Kościoła. Wskazał, że to umierające części Kościoła chcą obecnie przedefiniować katolicyzm. Mówiąc o aktualnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, podkreśla zarazem, że liczba postępowych duchownych systematycznie maleje i nie ma przed nimi przyszłości. W tym kontekście przywołuje najnowsze badania przeprowadzone przez The Catholic Project, grupę badawczą z Uniwersytetu Katolickiego Ameryki w Waszyngtonie, które wykazały, że w USA rośnie liczba księży "konserwatywnych" i "ortodoksyjnych". Jest to najobszerniejsze studium stanu amerykańskiego duchowieństwa przeprowadzone w okresie minionych 50 lat.

Konieczny "chrystocentryzm"

Studium wskazuje, że księża w dużej mierze zaczęli postrzegać siebie jako bardziej "postępowi" po Soborze Watykańskim II, a bardziej "konserwatywni" po 2002 roku, gdy wybuchł na pełną skalę skandal związany z nadużyciami małoletnich.

George Weigel wskazuje, że niepotrzebne jest zwoływanie obecnie Soboru Watykańskiego III, ponieważ wcześniejszy został według niego zrealizowany zaledwie w 60 procentach. Jak mówi przede wszystkim "trzeba odzyskać chrystocentryzm – centralne miejsce Chrystusa – Soboru Watykańskiego II. Misją Kościoła jest bowiem głoszenie i dawanie świadectwa Chrystusowi, a nie samemu sobie".

