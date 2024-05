Biskup krytykuje Joe Bidena. "Kpina z naszej katolickiej wiary"

Przypomnijmy, że ponad dwa tygodnie temu prezydent USA uczynił znak krzyża na wiecu aborcyjnym na Florydzie. W swoim wystąpieniu Joe Biden skrytykował katolickiego gubernatora Rona DeSantisa za podpisanie ustawy, która ogranicza aborcję po szóstym tygodniu ciąży. DeSantis wcześniej pomógł uchwalić przepisy ograniczające aborcję do 15 tygodni ciąży.

Podczas wiecu przewodnicząca Partii Demokratycznej Florydy Nikki Fried powiedziała, że kiedy DeSantis zdecydował się kandydować na prezydenta, "15 tygodni nie było wystarczająco dobre; musieliśmy przejść do sześciu tygodni". W chwili, gdy Fried wypowiedziała tę kwestię, Joe Biden uczynił znak krzyża, wyrażając dezaprobatę wobec przepisów dotyczących życia.

Biskup krytykuje Bidena

Kilka dni temu do tej sytuacji odniósł się biskup diecezji Springfield w stanie Illinois, Thomas John Paprocki. Biskup podkreślił, że "niewłaściwie wykorzystanie tego świętego gestu to kpina z naszej katolickiej wiary". – Uczynienie znakiem krzyża jest jednym z najgłębszych gestów, które katolik może uczynić, okazując szacunek dla śmierci Chrystusa na krzyżu i wiary w Trójcę Świętą, gdy podpisujemy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – powiedział.

W innej wypowiedzi biskup Paprocki ocenił, że Joe Biden „kpi” ze znaku krzyża, ponieważ robił to, "aby promować coś, co było złe i to właśnie czyni go świętokradzkim". – Joe Biden zdaje się mówić, że nie ma problemu z zabijaniem dzieci w łonie matki. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych jest związany prawdami objawionymi przez Boga – mówił.

Duchowny zgodził się także z komentarzami innych biskupów na temat poparcia Bidena dla aborcji. Paprocko przyznał, że zgadza się z kardynałem Wiltonem Gregorym z archidiecezji waszyngtońskiej, który w marcu powiedział, że prezydent „wybiera” elementy wiary katolickiej, w które wierzy. Jak dodał, zgadza się także z hiszpańskim biskupem José Ignacio Munillą z diecezji Orihuela-Alicante, który powiedział w zeszłym tygodniu, że uczynienie przez Bidena znaku krzyża na wiecu popierającym aborcję było „świętokradztwem”.