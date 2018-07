Dudek: Czarzasty może być premierem w rządzie PiS

Profesor Dudek udzielił wywiadu „Super Expressowi”. Jak zaznaczył, jego zdaniem SLD może w przyszłym Sejmie dogadać się z PiS. Stałoby się tak w sytuacji, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie było w stanie rządzić samodzielnie.

– SLD może stać się przystawką PiS i taka współpraca byłaby ryzykowna. Proszę jednak pamiętać, ze Sojusz wraca z niebytu. To będzie szansa Czarzastego na odbudowanie potęgi SLD. Na razie jednak dzielimy skórę na niedźwiedziu, wszystko stanie się jasne po wyborach – mówi profesor Antoni Dudek.

Politolog został też zapytany o coraz bardziej napiętą sytuację polityczną w Polsce, o to, czy nie grozi sytuacja, w której pojawi się nowy Cyba (zabójca z biura łódzkiego PiS – red.).

– To jest ta czerwona linia, do której moim zdaniem jeszcze nie doszliśmy. Przez dwa lata rządów PiS mieliśmy wiele takich momentów, które wydawały nam się dramatyczne. Na szczęście jak dotąd nie przekroczyliśmy tej linii. Jednak nie wiem do czego politycy są w stanie się posunąć, aby uratować swoją władzę albo odwrotnie, aby ją przejąć – mówi profesor.

I dodaje, że eskalacja konfliktu na ulicach polskich miast może nastąpić. – Moim zdaniem jest to dopiero zapowiedź tego co nas czeka na jesień. Jak sejm się zbierze w połowie września to nastąpi apogeum kampanii związanej z wyborami samorządowymi. Obawiam się, że wyzwiska oraz teksty, których słuchamy są przedsmakiem tego co nas czeka tej jesieni i później. Póki co nie znamy jeszcze konkretnej daty wyborów samorządowych, ale to właśnie one zapoczątkują ciąg czterech wyborów, które będą trwały do wiosny 2020 roku. Będziemy wówczas w stanie permanentnego konfliktu politycznego – mówił ekspert w rozmowie z "Super Expressem"

. - Jeżeli dojdzie do przelewu krwi to podziały się w oczywisty sposób pogłębią – podsumowuje Antoni Dudek.