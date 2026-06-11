Brutalny gwałt i zabójstwo w Toruniu. Ruszył proces 21-letniego Wenezuelczyka

Do zbrodni doszło w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku w Parku Glazja. Kobieta zmarła 27 czerwca 2025 roku w szpitalu po ponad dwóch tygodniach walki o życie.

Atak podczas powrotu z pracy

Według ustaleń śledczych do ataku doszło około godziny 1 w nocy, gdy 24-latka wracała z pracy. Krzyki kobiety usłyszał jeden z mieszkańców okolicy, który zawiadomił służby i ruszył jej na pomoc. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany następnego dnia.

Początkowo mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Klaudia K. trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Mimo wysiłków lekarzy zmarła 27 czerwca 2025 roku. Po jej śmierci prokuratura zmieniła kwalifikację czynu na zabójstwo.

Prokuratura: Działał ze szczególnym okrucieństwem

Prokuratura zarzuca oskarżonemu, że działając z zamiarem zabójstwa zaatakował kobietę podczas próby doprowadzenia jej do obcowania płciowego. – Oskarżony przewrócił Klaudię K. na ziemię, a następnie, postępując ze szczególnym okrucieństwem, z zamiarem zabójstwa kobiety spowodował liczne rany kłute – odczytał podczas rozprawy prokurator. Według aktu oskarżenia napastnik zadał kobiecie liczne ciosy ostrym narzędziem, powodując rozległe obrażenia głowy, szyi i klatki piersiowej. Śledczy wskazują również, że po utracie przez pokrzywdzoną przytomności dopuścił się wobec niej przestępstwa seksualnego.

To nie jedyny czyn, za który odpowiada Yomeykert Josue R.-S. Według śledczych w kwietniu 2025 roku miał grozić śmiercią swojemu sąsiadowi, trzymając w ręku nóż. Ten zarzut również znalazł się w akcie oskarżenia.

Bezrobotny koszykarz i ojciec

Podczas rozpoczęcia procesu oskarżony wysłuchał aktu oskarżenia w obecności tłumacza języka hiszpańskiego. Potwierdził przed sądem, że został uznany przez biegłych za osobę poczytalną. Sąd podał, że mężczyzna urodził się w 2005 roku. Jest bezrobotny, utrzymywał się z pomocy matki. Na pytanie o wykonywany zawód odpowiedział, że jest koszykarzem. Ma dziecko i wcześniej nie był karany.

Kolejny termin procesu wyznaczono na 18 czerwca. Yomeykertowi Josue R.-S. za zarzucane czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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