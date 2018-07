"Zakończymy tę reformę". Karczewski o zmianach w SN

– Będę I prezesem na uchodźstwie (...) Mogę tylko trwać, trwać w tym swoim mniemaniu, że jestem I prezesem, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby sędzia, i to jednak kobieta, według władzy stara, mogła się przeciwstawić wszystkiemu – mówiła Gersdorf podczas konferencji prasowej w niemieckim Karlsruhe. – Co się stanie, jeśli pojawi się drugi prezes? Sędziowie nie mają wojska. Sędzia zawsze przegra z władzą. Będzie tak, jak to będzie. W tej chwili mamy pełniącego obowiązki prezesa z mojego umocowania. Pan prezydent mówi, że z jego umocowania. Nowy prezes nie zostanie wybrany jednak szybko, mimo tego przyspieszenia – dodała.





Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapewnił, że pomimo trudności reforma SN zostanie doprowadzona do końca. – Zmiany w systemie sprawiedliwości są konieczne, będziemy tu konsekwentni. Zakończymy tę reformę, zakończymy reformowanie systemu sądownictwa. Jestem przekonany, że nie od razu, nie z dnia na dzień, ale ten system zacznie działać normalnie – powiedział polityk podczas spotkania z mieszkańcami Gdyni.



– Bardzo dziwię się i żałuję, że pani prezes w takiej atmosferze odchodzi ze stanowiska I prezesa Sądu Najwyższego. Bardzo zależy nam na tym, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce dobrze funkcjonował i też taką miałem nadzieję, że sędziom również na tym zależy, ale przede wszystkim Polakom zależy. I wiem, że Polacy chcą zmian w wymiarze sprawiedliwości, a my będziemy je konsekwentnie wprowadzać – zapewnił Stanisław Karczewski.