Szczerba naraża życie policjanta i jego rodziny. Policja: Apelujemy o opamiętanie się

Michał Szczerba upublicznił na swoim profilu zdjęcie z akcji zatrzymania jednej z osób, która protestowała pod Sejmem. Na zdjęciu był też widoczny funkcjonariusz policji podczas wykonywania swoich obowiązków.

Szczerba podpisał funkcjonariusza imieniem i nazwiskiem. "Starszy aspirant Robert XXXXX i obywatel Bartosz Adamczyk. Jeden z oddaniem służy władzy, drugi broni wolnych sądów" – napisał na Twitterze.

Na to działanie zareagowała Policja Polska.

"Szanowny Panie Pośle. Apelujemy o rozsądek i opamiętanie się. Naraża Pan życie policjanta i Jego rodziny. Takie wpisy mogą doprowadzić do tragedii. Za Pana wpisem pojawiły się osoby nawołujące do przemocy wobec rodziny i najbliższych policjantów" – czytamy we wpisie