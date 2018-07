Kazik: Z każdym dniem trudniej jest nie należeć do mafii czy sekty

Kazik twierdzi, że ludzie wymagają od niego opowiedzenia się po którejś ze stron sporu politycznego. "Z każdym dniem trudniej jest nie należeć do mafii czy do sekty" – mówi. Staszewski twierdzi, że dlatego unika programów publicystycznych, gdyż zawsze padają w nich pytania dotyczące polityki, podczas gdy on nie chce opowiadać się po żadnej ze stron. "Mam nadzieję, że jest nas więcej" – dodaje.

Muzyk dodaje, że w programach takich jak ten prowadzony w RMF FM przez Roberta Mazurka nie da się po prostu uniknąć tematów politycznych "I potem jest afera".

Brylewski – najważniejsza postać w polskim punk rocku

Kazika zapytano również o zmarłego niedawno lidera zespołów Kryzys i Brygada Kryzys Roberta Brylewskiego. Staszewski podkreślił, że darzył go olbrzymim szacunkiem. Obaj muzycy chodzili do jednej szkoły, a nawet siedzieli razem w jednej ławce.

"Miałem zawsze do niego wielki szacunek i atencję. Najważniejsza postać w polskim punk rocku, nowej fali, reggae. Żyliśmy równolegle, ale każdy oddzielnie" – podsumowuje w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność".