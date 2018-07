Echa wywiadu w TVP. Giertych zgłasza Kaczyńskiego na świadka

"Po wczorajszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na antenie TVP, który ogłosił, że we wrześniu poseł Stanisław Gawłowski będzie miał postanowione nowe zarzuty karne, konieczne jest wezwanie go na świadka w sprawie, która odnosi się do przecieków z postępowania przeciwko Gawłowskiemu" – pisze Giertych na swoim Facebooku.

Mecenas argumentuje, że "obrona nic nie wie o jakimkolwiek wrześniowy terminie postawienia zarzutów" i że "informowanie stron postępowania karnego o czynnościach procesowych stawiania nowych zarzutów za pośrednictwem TVP poprzez informacje ogłaszane przez lidera partii rządzącej jest instytucją nie znaną polskiej procedurze karnej".

Według Giertycha prezes PiS "bez żadnego trybu" pozyskał informacje objęte tajemnicą śledztwa.

"Wczorajsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego wskazuje na to, że zna on terminy czynności procesowych planowanych przez prokuraturę, które nie są znane obronie, podejrzanemu i pewnie również samemu prokuratorowi, który prowadzi sprawę. Być może jest ona znana kierownictwu Prokuratury Krajowej. Pokazuje ona więc, że ze śledztwa odnoszącego się do posła Gawłowskiego istnieją przecieki do osób nieuprawnionych" – uważa prawnik.

Giertych zapowiada, że jeszcze dziś wyśle wniosek o wezwanie prezesa PiS na świadka. "Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym tygodniu prokuratura wezwie Jarosława Kaczyńskiego do formalnego złożenia zeznań co do okoliczności powzięcia wiedzy w tej sprawie" – kończy swój wpis były wicepremier.