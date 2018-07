"Nie przypuszczałem, że ktoś ośmieli się...". Żebrowski zabiera głos ws. spotu Trzaskowskiego

Po mediach społecznościowych krąży dziś spot wyborczy Rafała Trzaskowskiego z kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. "Nie musisz ginąć za Rafała. Idź i zagłosuj 7 czerwca!" – przekonywano w nim. Na nagraniu widzimy aktora Michała Żebrowskiego, który stoi pod murem. Po chwili pewien mężczyzna zawiązuje mu oczy. Przed oddaniem do niego strzału, Żebrowski krzyczy "Za Rafała!". Następnie na ekranie pojawia się napis: "A Ty co zrobiłeś dla Rafała?".

W związku z przypomnieniem spotu i falą krytyki głos w sprawie postanowił zabrać Michał Żebrowski. Aktor zamieścił wpis na portalu społecznościowym.

"10 lat temu wziąłem udział w kampanii mało znanego wtedy polityka Rafała Trzaskowskiego. Znam Rafała od 40 lat i wiem, że jest uczciwym i mądrym człowiekiem. Nie ma dziś wielu takich w polityce" – przekonuje na Facebooku Żebrowski. Jak dodaje, biorąc udział w tym spocie nie przypuszczał, że 10 lat później ktoś ośmieli się próbować nadać mu inny sens.

"Rzeczywiście dałbym się zabić za Rafała, problem w tym, że spot ten nawiązywał do mojej roli... Kordiana i nie ma nic wspólnego z kontekstem jaki niektórzy próbują mu dziś nadać – oświadcza aktor. Ocenia przy tym, że "posługiwanie się kampanią sprzed 10 lat i łączenie jej z obchodami Powstania Warszawskiego jest wredne, przebiegłe i kłamliwe".

"Dla ułatwienia informuję, że 'Kordian' to polski dramat Juliusza Słowackiego" – kwituje, a do postu załącza link do Wikipedii.