Popularny program TVP przejdzie zmiany. Jest decyzja Kurskiego

W czwartek tygodnik "Na żywo" poinformował, że TVP planuje zakończyć współpracę z firmą Media Corporation, która od 20 lat produkuje jeden z najpopularniejszych programów TVP "Jak to melodia?". Pod MC podlegał także od 20 lat prowadzący teleturniej Robert Janowski.

Prezes TVP Jacek Kurski w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl potwierdził te informacje. Jak stwierdził, "formuła wymaga pewnego odświeżenia, co wynika z wszelkich danych i wykresów". – Te informacje przekazałem panu Janowskiemu i osobiście zaprosiłem go do kontynuowania prowadzenia programu – dodał.

– Wczoraj o godz. 20 Robert spotkał się z prezesem Kurskim, który potwierdził zmianę formuły programu. W dalszym ciągu jednak nie dowiedział się, jak drastyczne są to zmiany i na czym mają polegać. Robert chce prowadzić program, ale zależy mu na jakości, którą wraz z cała ekipą i producentem MC wypracowali w ciągu tych 20 lat. W związku z tym Robert nie może podpisać się pod projektem, którego de facto jeszcze nie ma. Czyli w dalszym ciągu wiemy niewiele – powiedziała w rozmowie z Plejadą żona i agentka Roberta Janowskiego, Monika Janowska.