Rzecznik SN grozi Trybunałem Stanu dla rządu. "Jest za to odpowiedzialność karna"

Laskowski komentował wczorajszą decyzję Sądu Najwyższego, którą zawiesił on stosowanie artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynków sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia. – To pytanie, co robić, kiedy premier czy minister nie realizuje prawa. Może odpowiadać przed Trybunałem Stanu, jest za to odpowiedzialność karna – mówił.

Według rzecznika SN działanie polityków i organów, w którym nie respektuje się takich postanowień SN, może być przykładem dla obywateli, że nie trzeba przestrzegać prawa, które jego zdaniem jest dla nich niewygodne. – Nie można dokonywać sobie wyboru, że tych postanowień nie będziemy respektować, a te będziemy – mówił.