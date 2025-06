Słynny warszawski wieżowiec do rozbiórki

Jeden z pierwszych w Warszawie "drapaczy chmur" – słynny Intraco, zostanie rozebrany. Decyzję podjęła Grupa Polski Holding Nieruchomości (PHN). Na miejscu słynnego biurowca, powstanie następny.

Właściciel wieżowca Intraco przy ul. Stawki 2 w Warszawie, podjął decyzję o rozbiórce istniejącego budynku. W jego miejsce planowana jest budowa nowoczesnego, energooszczędnego obiektu biurowego.

Nowy biurowiec w miejsce Intraco

Nowy wieżowiec będzie liczył 23 piętra i ma mieć wysokość 107 metrów, co oznacza zmianę względem pierwotnych planów zakładających budynek o 39 kondygnacjach.

Jak poinformowali przedstawiciele PHN, nowy gmach ma być lepiej doświetlony, bardziej komfortowy dla użytkowników i zgodny z aktualnymi standardami technicznymi oraz rynkowymi. Obecny budynek, mimo prób modernizacji, nie spełnia już tych wymogów.

– To nie była łatwa decyzja i to nie jest prosty proces, ale odpowiedzialne podejście do energooszczędności oraz rosnące oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa nie pozwalają nam odkładać tego, co nieuniknione – powiedział prezes zarządu PHN Wiesław Malicki. – Wierzymy, że nowe Intraco nie tylko spełni współczesne wymagania funkcjonalne i wizualne, ale też będzie kontynuacją bogatej historii warszawskiego biznesu.

Dostosowanie do współczesnych standardów

Dariusz Karwański, dyrektor ds. komercjalizacji w PHN, zwrócił uwagę, że obecna wysokość pomieszczeń (2,8 m) jest zbyt mała w stosunku do dzisiejszych standardów, które przewidują 3,8 m. Najemcy oczekują też przestrzeni typu open space z możliwością dowolnej aranżacji za pomocą ścianek działowych.

Zmieni się również powierzchnia użytkowa – obecnie jedno piętro ma 660 m², natomiast w nowym budynku będzie to 1200 m². – Przy takiej powierzchni jak dziś nie jesteśmy w stanie pozyskać najemców szukających dużych biur rzędu 4–5 tys. m² i więcej. Nowy projekt zakłada przestronne, wysokie wnętrza – zaznaczył Karwański.

PHN rozpoczęło proces poszukiwania partnera do realizacji rozbiórki. Wybór wykonawcy ma zostać sfinalizowany do końca tego roku. Prace rozbiórkowe rozpoczną się na przełomie I i II kwartału przyszłego roku i potrwają około 16 miesięcy.