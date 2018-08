Senator PO: Jana Olszewskiego ukształtowały Szare Szeregi. Były premier skończył 88 lat

20 sierpnia 88 lat skończył były premier Jan Olszewski. Członek Szarych Szeregów, powstaniec warszawski, obrońca w procesach politycznych w PRL.

– Osobiście pamiętam działalność Jana Olszewskiego w opozycji solidarnościowej, jednak jego karta jest znacznie dłuższa – mówi portalowi DoRzeczy.pl Jan Rulewski, senator PO, opozycjonista z lat 80. – O wspaniałej karcie Olszewskiego z wcześniejszego okresu wiem od Jacka Kuronia, który przecież nie był admiratorem Olszewskiego. Doceniał jednak jego rolę dla opozycji. Jan Olszewski w październiku 1956 roku był pewnym guru intelektualnym, odegrał dużą rolę przy przemianach politycznych, odwilży. Jego działania były super szlachetne. Do tego stopnia, że porażały nawet komunistów – mówi Jan Rulewski.

– Działalność Olszewskiego w opozycji solidarnościowej mogłem oglądać już osobiście. I muszę przyznać, że również była to działalność godna najgłębszego uznania. Choćby po demonstracji, gdy opozycjoniści rozpoznali esbeka, przewrócili go i wyrwali mu aparat. Komunistyczna prokuratura oskarżyła działaczy opozycji o napaść i rabunek. To był poważny artykuł, traktowany znacznie ostrzej niż sprawa polityczna. Jan Olszewski bronił oskarżonych, i czynił to skutecznie – wspomina senator PO. Jak zaznacza, bardziej krytycznie ocenia działalność Jana Olszewskiego po 1989 roku.

– Pomijając kwestie teczek Macierewicza, tamten rząd był można powiedzieć zdekompletowany, w pewnym momencie brakowało tam aż czterech ministrów. Ale muszę oddać Olszewskiemu, że we wszystkich sporach działał ze szlachetnych pobudek. Tak zostało do dziś, gdy stać go na krytykę własnego środowiska politycznego. Wydaje mi się, że szlachetność Jana Olszewskiego ukształtowana została w harcerstwie, Szarych Szeregach, gdzie obowiązywały pewne reguły, kodeksy honorowe – podsumowuje Jan Rulewski.

Mecenas Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku. W czasie okupacji należał do Szarych Szeregów. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Działał w opozycji antykomunistycznej. Bronił w procesach politycznych w okresie PRL. W latach 1991 – 1992 był premierem RP. Stał na czele pierwszego rządu, wyłonionego przez wybrany w pełni demokratycznie Sejm. Gabinet Jana Olszewskiego rozpoczął starania o wejście Polski do NATO i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.