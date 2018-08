Dopalacze jak narkotyki. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy

Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy, które przewidują karę więzienia już za posiadanie dopalaczy, podobnie jak jest to z narkotykami. Jak tłumaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski: „Robimy to, co należało zrobić już dawno. Liczba zatruć dopalaczami utrzymuje się na poziomie ok. 300 miesięcznie, a wbrew powszechnej opinii, dopalacze nie są łagodniejszą formą narkotyków. Zatrucia nimi są często bardziej niebezpieczne niż „tradycyjnymi” narkotykami, a skutki zażywania nowych substancji są nieprzewidywalne”.

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do odpowiedzialności, także karnej, zostaną pociągnięci również posiadacze zabronionych substancji. Groziła im będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. W określonych okolicznościach, w przypadku gdy przedmiotem czynu będzie nieznaczna ilość dopalaczy przeznaczona na własny użytek, możliwe będzie umorzenie postępowania.

Za handel dopalaczami, grozić może nawet do 12 lat więzienia.