Parlamentarny Zespół: Prawa obywateli ws. nauczania religii są ograniczane

Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, skupiający w obecnej kadencji 52 posłów i senatorów, wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami Rządu, w tym Ministra Edukacji Narodowej, polegającymi na ograniczaniu prawa obywateli polskich w dostępie do nauczania religii lub etyki w placówkach oświatowych – czytamy w przesłanym KAI stanowisku tego gremium. Zespół wzywa do przeciwstawiania się wszelkim próbom ograniczania tych praw. "Ludzie wierzący nie mogą wstydzić się swojej wiary. O wolność i przysługujące obywatelom prawa należy walczyć wszelkimi dostępnymi środkami i będziemy to czynić" – brzmi stanowisko parlamentarzystów.

Wezwanie do rządzących

Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej – w duchu konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i wyznania – po środowym posiedzeniu w Sejmie wezwał premiera Donalda Tuska, minister edukacji narodowej Barbarę Nowacką i pozostałych członków rządu, a także posłów i senatorów tworzących większość w Sejmie oraz w Senacie "do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu umożliwienie nieskrępowanego dostępu młodzieży do nauki religii oraz etyki w wymiarze co najmniej dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo".

Padł także postulat zrównania tych przedmiotów z innymi przedmiotami nauczania. Miałoby się to dokonać m.in. poprzez uchylenie rozporządzenia MEN z 17 stycznia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zdaniem Parlamentarnego Zespołu konieczne jest też podjęcie rozmów z właściwymi przedstawicielami Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych w celu konsultacji i wypracowania uzgodnień wynikających z Konstytucji, ustaw szczegółowych oraz ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, a także norm współżycia społecznego.

Troska o katechetów

Zespół domaga się ponadto wprowadzenia regulacji umożliwiających nauczycielom religii lub etyki uzyskanie kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów, tak aby uniknęli masowych zwolnień – tym bardziej, że obserwuje się dzisiaj liczne braki kadrowe w placówkach oświatowych.

Stanowisko Zespołu wyraża także potrzebę wprowadzenia "systemowego wychowania patriotycznego na bazie szczytnych osiągnięć państwa i narodu polskiego z poszanowaniem dorobku wszystkich obywateli polskich".

Na zakończenie Parlamentarny Zespół Katolickiej Nauki Społecznej postuluje podjęcie wszelkich innych działań umożliwiających realizację prawa rodziców do kształcenia dzieci zgodnie z ich przekonaniami, w tym "odejście od indoktrynacji dzieci mającej na celu oderwanie ich od korzeni religijno-moralnych i tradycji narodowej".

W swoim stanowisku Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej zwrócił się też z apelem do władz Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i do wszystkich obywateli o korzystanie z należnych im praw zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym oraz zdecydowane przeciwstawianie się wszelkim próbom ich ograniczania.

"Stoimy na stanowisku, że wolność, w tym wolność religijna i ogólnie rzecz ujmując wolność światopoglądowa, nie są dane raz na zawsze. Ludzie wierzący nie mogą wstydzić się swojej wiary. Nie mogą się lękać. Nie mogą biernie przyglądać się jakimkolwiek próbom jej ograniczania. O wolność i przysługujące obywatelom prawa należy walczyć wszelkimi dostępnymi środkami i będziemy to czynić. Tak nam dopomóż Bóg" – podsumowuje Parlamentarny Zespół Katolickiej Nauki Społecznej.

