Petru: Dziwię się PO, że chcą 500 zł na pierwsze dziecko

Politycy PO uważają, że program 500 plus trzeba zmienić tak, by obejmował także pierwsze dziecko. Takie podejście wzbudziło zaniepokojenie byłego szefa Nowoczesnej, obecnie przewodniczącego koła poselskiego Liberalno-Społeczni, Ryszarda Petru. „Dziwie się Platformie, ze mającświadomośćograniczeń budżetowych domaga się 500 zł również na pierwsze dziecko”. I dodał swoją ocenę sytuacji: „Populizmem z PiS-em nikt nie wygra!”

Niedawno Sławomir Neumann, szef klubu PO, mówił w wywiadzie udzielonym „Super Expressowi”, że „odkąd 500 plus weszło w życie” politycy PO mówią, że 500 plus, „to nie jest program, który można zlikwidować. Trzeba go zmienić, żeby był sprawiedliwy. Aby tak się stało, musi obejmować także pierwsze dziecko”.

Szef klubu PO był też pytany, jak w sprawie 500 plus Platforma pogodzi swoje stanowisko z Nowoczesną, która chce likwidacji programu. – Na tym to polega, że każdy ma swoje poglądy. Na dziś Nowoczesna nie ma decydującego zdania w tej sprawie – oświadczył polityk Platformy.