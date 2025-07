Praca podczas upałów. Ministerstwo szykuje zmianę przepisów

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymywane.

Dla prac w pomieszczeniach maksymalna dopuszczalna temperatura ma wynosić 35 st. C, natomiast dla prac ciężkich na otwartej przestrzeni – 32 st. C. Wstrzymanie prac ma obowiązywać tylko w czasie faktycznego przekroczenia tych progów, a nie w oparciu o prognozy.

Praca w upały. Jakie są obowiązki pracodawcy?

Dodatkowo, po osiągnięciu określonych wartości temperatury (28 st. C dla prac biurowych i lekkich, 25 st. C dla prac ciężkich w pomieszczeniach oraz 25 st. C dla wszystkich prac na zewnątrz), pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia działań technicznych lub organizacyjnych (w przypadku prac w pomieszczeniach) albo organizacyjnych (w przypadku prac wykonywanych na otwartej przestrzeni) w celu ograniczenia obciążenia cieplnego pracowników.

Środki organizacyjne (stosowane przy pracach w pomieszczeniach przypadku braku możliwości technicznego obniżenia temperatury oraz przy pracach na otwartej przestrzeni) mają być ustalane po konsultacji z pracownikami.

Jak podkreśla resort, w toku szeroko zakrojonych konsultacji i uzgodnień, szczegółowo analizowane są wszystkie aspekty proponowanych rozwiązań – zarówno organizacyjne, jak i praktyczne – tak aby nowe regulacje były możliwe do skutecznego wdrożenia i zapewniały realne wsparcie dla pracodawców oraz pracowników.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Harmonogram wdrożenia rozporządzenia będzie zależny od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego oraz wyników prowadzonych uzgodnień. Jednakże w trakcie konsultacji projektu ustawy zaproponowano, aby przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2027 r.

Nowy proponowany termin stanowi kompromis osiągnięty na etapie konsultacji. Uwzględnia bowiem konieczność dostosowania do nowych przepisów wewnętrznych regulacji i warunków pracy.

Celem proponowanych zmian jest ochrona zdrowia pracowników w warunkach rosnących temperatur, z poszanowaniem realiów organizacyjnych zakładów pracy.

Obecnie obowiązujące przepisy BHP nie określają górnej granicy temperatury, co sprawia, że pracownicy mogą być narażeni na nadmierne obciążenie cieplne bez odpowiedniego wsparcia systemowego. Nowelizacja ma wypełnić tę lukę, odpowiadając na realne potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców – podkreśla ministerstwo.

Czytaj też:

Ile naprawdę zarabia się w Polsce? GUS podał nowe dane