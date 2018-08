Minister powołał do państwowej rady nieżyjącego profesora

O sprawie informuje na Facebooku Fundacja Dzika Polska, która – jak czytamy na stronie internetowej – "od samego początku skupiała się na ochronie najcenniejszych fragmentów polskiej przyrody i edukacji proekologicznej".

Fundacja podała link do dziennika urzędowego ministra środowiska i komunikatu Henryka Kowalczyka z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

"Najbardziej zasmucający i szokujący jest fakt, że do rady powołano m.in. nieżyjącego już od ponad roku prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego ze SGGW [2]. Wygląda na to, że nikt nie pokwapił się o to, aby skład rady został wybrany w sposób staranny, tak, aby jak najlepiej spełniał swoją role, jaką jest opiniowanie w sprawach kluczowych dla Polskiej ochrony przyrody" – czytamy na profilu fundacji na Facebooku.