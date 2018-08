Trzaskowski zaprezentował hasło wyborcze. To plagiat?

Trzaskowski powiedział na porannej konferencji prasowej, że wszystkie jego działania z ostatniego czasu były skierowane do warszawiaków. – Mówiliśmy głównie o Warszawie. Nie o dużej polityce, czy o nasz konkurentach. Warszawa jest, była i powinna być otwarta. Powinna być miastem nowoczesnym, które nie dyskryminuje nikogo. To motyw przewodni. To najważniejsze hasło, które będzie przyświecało mojej kandydaturze – mówił.

Kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy zaprezentował także swoje hasło wyborcze oraz billboard. To "Warszawa dla wszystkich". – Element tradycji jest dla nas niezwykle istotny. To, co proponujemy i robimy, wiąże się z tym hasłem. Chcemy wyrównywać szanse. Wszystko, o czym mówiliśmy było podporządkowane tej najważniejszej idei – wyjaśniał.

Co ciekawe, jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy Piotr Guział poinformował, że Trzaskowski... ukradł jego hasło wyborcze. "To hasło opublikowałem już wczoraj o godz 14:10 na moim profilu na fb! Jeszcze wcześniej zamówiłem kampanię outdoor! Warszawa dla wszystkich, ale nie dla #PartiaOszustów" – napisał na Twitterze.

Rzeczywiście, Guział wczoraj o godz. 14:10 na swojej stronie na Facebooku zaktualizował zdjęcie w tle, na którym widnieje takie hasło.

