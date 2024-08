Abp Guzdek: Lasy nie mogą być areną politycznych sporów czy interesów poszczególnych grup

W sobotę w białostockiej archikatedrze była sprawowana uroczysta msza św. w intencji leśników, z okazji obchodów 100-lecia istnienia Lasów Państwowych oraz 80-lecia Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Abp Guzdek na początku homilii zaznaczył, że "do świątyni przychodzą ludzie wolni – nie z przymusu, nie na rozkaz ani też, by się komuś przypodobać", a każdy, kto przekracza próg świątyni "tym samym potwierdza, że ma odwagę myśleć, poszukiwać prawdy, konfrontować swoje myślenie ze słowem Bożym".

Gospodarka leśna. "To oni stoją za tym niepodważalnym sukcesem"

Arcybiskup wskazywał na mądrą, przemyślaną i odpowiedzialną gospodarkę leśną, którą leśnicy mogą szczycić się od czasów powojennych. Jak mówił, "w Polsce, gdzie przez dziesiątki lat władzę sprawowali komuniści, leśnicy robili swoje. Jak przystało na profesjonalistów prowadzili badania, podejmowali trafne decyzje i prowadzili odpowiedzialną gospodarkę leśną. Trzeba to z całą mocą podkreślić – gospodarkę leśną".

– To oni, doświadczeni i oddani leśnicy stoją za tym niepodważalnym sukcesem – stwierdził, dodając, że lasy są dla nas nie tylko miejscem odpoczynku i obcowania z przyrodą, ale przede wszystkim źródłem rozlicznych dóbr – skarbem narodowym, powierzonym nam przez Boga do mądrego zarządzania i ochrony.

– Lasy są symbolem siły, stabilności i życia. Jednak, jak mówi przysłowie, "las woła o mądrego gospodarza". Gospodarka leśna jest zadaniem trudnym, złożonym. Wymaga od leśników, ale i całego społeczeństwa odpowiedzialności, szacunku dla przyrody i strategicznego myślenia – argumentował.

Abp Guzek: Aktywiści potrafią wszystko oprotestować za pieniądze

– Trzeba powiedzieć to z całą mocą, że przyszłość naszych lasów nie powinna być kształtowana przez bieżące interesy polityczne, naciski ideologiczne lub tani populizm. Nie można ulegać pomysłom i naciskom ludzi z branży aktywistów, którzy potrafią wszystko oprotestować za sowicie wypłacane im pieniądze – mówił arcybiskup, przypominając, że to prawda, rzetelna wiedza, doświadczenie leśników i troska o dobro wspólne, a nie doraźne korzyści, powinny kierować naszymi działaniami.

Zdaniem Guzdka to leśnicy, którzy każdego dnia pracują w terenie, znają lasy najlepiej, to oni widzą, jak zmienia się przyroda, jakie są jej potrzeby i zagrożenia, stąd "to ich doświadczenie i wiedza powinny być podstawą decyzji dotyczących przyszłości polskich lasów, a nie polityczne kalkulacje czy ideologiczne fanaberie".

– Lasy są darem od Boga, który musimy pielęgnować. Nie możemy pozwolić, aby stały się areną politycznych sporów czy interesów poszczególnych grup. Musimy działać odpowiedzialnie, mając na uwadze dobro przyrody i przyszłych pokoleń. Lasy to nasza odpowiedzialność przed Bogiem, przed historią i przed przyszłymi pokoleniami – podkreślił.

Lasy Państwowe obchodzą stulecie istnienia

W 100-lecie Lasów Państwowych i 80. rocznicę powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, arcybiskup dziękował wszystkim leśnikom za ciężką pracę i służbę oraz za codziennie podejmowany trud i troskę o nasze narodowe bogactwo.

– Niech wasza praca będzie zawsze inspirowana miłością do przyrody, mądrością i odpowiedzialnością. Uczyńcie wszystko, aby ten narodowy skarb, jakim są lasy, przekazać w stanie lepszym, niż go zastaliśmy. A my, jako społeczeństwo, świadomi tej odpowiedzialności, będziemy was w waszym tym trudzie wspierać – życzył wszystkim pracownikom Lasów Państwowych.

