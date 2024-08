Do 831 zł miesięcznie. Pewna grupa może otrzymać taką kwotę od państwa

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie, które ma zachęcić bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy. Otrzymują je osoby, które znalazły pracę samodzielnie lub za pośrednictwem urzędu pracy oraz mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek w urzędzie pracy, w którym zostało się zarejestrowanym jako bezrobotny wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dodatek jest wypłacany przez połowę okresu, w jakim wnioskodawcy przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych, jeśli był on bezrobotny, miał prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub przez cały okres, w jakim przysługiwałby mu zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych, jeśli wnioskodawca podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

Wysokość dodatku to maksymalnie 50 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie to 831 złotych.

Bezrobocie w Polsce

Najnowsze dane o poziomie bezrobocia w Polsce przekazał Główny Urząd Statystyczny. W lipcu wynosiło ono 5 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej – 4,9 proc.

W liczbach bezwzględnych bezrobocie w kraju wygląda następująco: w lipcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 765,4 tys. osób (w czerwcu było to 762,2 tys.). W ciągu miesiąca liczba poszukujących pracy zwiększyła się zatem o 3,2 tys. osób. Dane mogą nieco dziwić, ponieważ lipiec, podobnie jak pozostałe miesiące wakacyjne, to czas prac sezonowych na roli oraz wzrostu zatrudnienia w turystyce i np. gastronomii. Tymczasem dane za poprzedni miesiąc wskazują na wzrost osób bez pracy.

Lipcowy odczyt bezrobocia pokrywa się z prognozą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ekspertów.

