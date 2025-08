Zmiany w Lasach Państwowych. Powołano nowego szefa

"Doceniając dorobek i doświadczenie zawodowe, powołałam Adama Wasiaka na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych" – poinformowała Hennig-Kloska we wpisie zamieszczonym we wtorek na platformie X.

Dodała, że "Lasy Państwowe zarządzają wyjątkowym dziedzictwem przyrodniczym Polski, które wymaga szczególnej pielęgnacji i nadzoru, tym bardziej w dobie zmian klimatu i coraz trudniejszych wyzwań, które stoją przed nami".

twitter

Lasy Państwowe mają nowego dyrektora

W poniedziałek odwołany został dotychczasowy szef Lasów Państwowych Witold Koss, który pełnił swoją funkcję od 9 stycznia 2024 r.

Wcześniej Koss pracował m.in. jako zastępca nadleśniczego w Dębnie, nadleśniczy w Bogdańcu, a w latach 2008-2015 pełnił funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Po objęciu władzy przez PiS został odsunięty ze stanowiska i trafił do nadleśnictwa w Skwierzynie, później pracował jako inżynier nadzoru w Dębnie.

Zarzuty dla byłego szefa

Koss zastąpił na stanowisku Józefa Kubicę, określanego jako bliskiego współpracownika wywodzącego się ze środowiska Zbigniewa Ziobry. Kubicy zarzucano m.in. upartyjnienie instytucji oraz podporządkowanie decyzji kadrowych i gospodarczych interesom politycznym, nie przyrodniczym.

W kwietniu 2025 r. byłemu dyrektorowi generalnemu postawiono zarzuty prokuratorskie dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, co miało skutkować możliwością wyrządzenia szkody majątkowej Skarbowi Państwa w wysokości co najmniej 2,3 mln zł.

Według śledczych zatwierdził on niezgodnie z prawem sprzedaż nieruchomości należących do Lasów Państwowych, działając na korzyść osoby trzeciej, która miała odnieść z tego tytułu korzyść majątkową w wysokości ponad 630 tys. zł. Kubica nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.