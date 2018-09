"Wpis niegodny posła, kobiety i człowieka". Pawłowicz chce ukarania Gajewskiej

"Jak parszywym trzeba być, żeby po otrzymaniu od bezdomnego Maybacha powiedzieć cos takiego? #Piswziałmiliony a Rydzol mówi publicznie że mu mało" – napisała na Twitterze Gajewska. Jej wpis odnosił się do słów ojca Tadeusza Rydzyka, które padły podczas koncertu w amfiteatrze nad Wisłą przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

– My w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pracujemy dla ojczyzny. Studiujący u nas muszą zapłacić. Czy to jest sprawiedliwe? Czesne nie jest duże, ale jest. Dlaczego na jakiś uniwersytet pieniądze daje rząd – mówił duchowny.

W reakcji na wpis Gajewskiej, Krystyna Pawłowicz postanowiła wysłać pismo do Komisji Etyki Poselskiej. "Uprzejmie proszę o ocenę z punktu widzenia etyki poselskiej, skrajnie obelżywego, niegodnego posła RP, kobiety i człowieka, wpisu poseł Kingi Gajewskiej pod adresem Dyrektora Radia Maryja o. dr Tadeusza Rydzyka jako jej komentarza do zapytania o. Tadeusza Rydzyka o sposób finansowania polskich uczelni i pomijanie przy tym uczelni toruńskiej, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Określenie duchownego '"parszywym", obelżywe nazwanie go "Rydzolem", powielanie kłamstwo o "otrzymywaniu od bezdomnego Maybacha" po raz kolejny pokazują publiczną agresję poseł Kingi Gajewskiej" – czytamy w załączonym do postu Pawłowicz piśmie.