Po prostu brokat...

Na portalu X dokonał pewnej umysłowej pracy, niestety (po co to było, no po co, panie Arku?). Stop. Napisał muśnięty fanfaronadą: „Wystarczyło »obajtków« zastąpić managerami”, po czym zacytował komunikat PAP informujący, że „zysk netto Grupy Orlen w I półroczu br. wyniósł 5 mld 932 mln zł i był wyższy o 3 mld 108 mln zł wobec tego samego okresu 2024 r”.. Stop. Komplikacja polega na tym, że Myrcha nasz kochany porównał okres rządów Platformy w Orlenie do okresu rządów... Platformy w Orlenie, gdyż we wskazanych przez niego przedziałach Obajtka już w firmie nie było. Stop. Gdyby jednak chciał nasz Arkadiusz porównać osiągnięcia rządów KO w Orlenie z rządami Obajtka, musiałby napisać, że za Obajtka zysk netto był ponad dwukrotnie wyższy, niestety. Stop. A teraz porada dla pana Myrchy pochodząca ze środowiska wodzirejów: Panie Myrcha, chcesz pan błyszczeć? Posyp się pan brokatem...