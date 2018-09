Uderzył ucznia w twarz. To szef Klubu "Gazety Polskiej"?

Z informacji podanych na stronie szkoły wynika, że osoba o takim samym imieniu i nazwisku faktycznie figuruje na liście kadry pedagogicznej. Próbowaliśmy skontaktować się z przewodniczącym Klubu "Gazety Polskiej" w Głogowie, aby potwierdzić tę informację. Nie odebrał jednak telefonu.

W listopadzie Jan Rzepa miał zostać uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Głogowa.

Do szokującej sytuacji doszło podczas jednej z lekcji w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Film nagrany przez jednego z uczniów szybko trafił do sieci. Na nagraniu widać, jak nauczyciel przechadza się po sali lekcyjnej i grozi uczniom, że im zrobi "tresurę". W tym momencie jeden z uczniów pyta kolegę, czy ten może mu pożyczyć długopis. Chwilę później mężczyzna podchodzi do ucznia i go policzkuje. Gdy zdezorientowany chłopak pyta się, o co chodzi, nauczyciel odpowiada: "Ci poprawię z drugie, to k***a spadniesz".

Nauczyciel zawieszony

Po tym jak nagranie dostało się do sieci, dyrekcja szkoły podjęła decyzję o zawieszeniu nauczyciela. Bartłomiej Adamczak, rzecznik Starostwa Powiatowego w Głogowie, w rozmowie z Polsat News podkreślał, że całe zajście jest niedopuszczalne, ale dodał, że starostwo z dyrekcją placówki będą starały się dowiedzieć, co wydarzyło się w trakcie całej lekcji.