Dobrzyński odchodzi z MSWiA. Zastąpi go była współpracownica Trzaskowskiego

"Kończę moją misję rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koordynowanie przekazu medialnego Polskiej Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodów, szpitali MSWiA i jeszcze paru innych podmiotów przejmuje Karola Gałecka, której życzę siły, rzetelności, cierpliwości i wytrwałości. Łatwo z pewnością nie będzie" – przekazał w środę za pośrednictwem platformy X Jacek Dobrzyński.

"Dziękuję kierownictwu MSWiA, wojewodom, komendantom służb mundurowych, szefom instytucji podległych pod MSWiA i wszystkim rzecznikom oraz moim dotychczasowym współpracownikom i dziennikarzom za wyrozumiałość, poświęcenie i życzliwość. Bez Waszego profesjonalizmu nie dałbym rady. Moje serce przez całe zawodowe życie nosiło mundur, dlatego wspierałem, wspieram i zawsze wspierać będę tych co ślubują »bronić Polski i jej obywateli, nawet z narażeniem życia«" – napisał.

"Nadal służąc Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem pozostaję rzecznikiem Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Tomasza Siemoniaka" – podkreślił Dobrzyński.

Nowa rzecznik MSWiA. Wcześniej pracowała u Trzaskowskiego

"Od dzisiaj przejmuję obowiązki rzecznika MSWiA oraz dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej. Dziękuję za ciepłe przyjęcie. Tak ważny resort to dużo wyzwań, ale i mnóstwo ważnych działań dla bezpieczeństwa Nas wszystkich. Warto o tym skutecznie informować Polki i Polaków" – oświadczyła w mediach społecznościowych Karolina Gałecka.

Nowa rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego do tej pory pełniła funkcję wicedyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Wcześniej była rzecznikiem prasowym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.