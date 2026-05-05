Putin boi się o Zwycięstwo

CO PISZĄ NA WSCHODZIE II Ukraińska opinia publiczna ma wielkie powody do satysfakcji ponad cztery lata po rozpoczęciu inwazji, Rosjanie, zamiast paradować po ulicach Kijowa, boją się o bezpieczeństwo we własnej stolicy.
Jednym z najważniejszych tematów, omawianych w ostatnich dniach po obu stronach frontu za naszą południowo-wschodnią granicą, stała się defilada wojskowa na placu Czerwonym 9 maja. A raczej nie tyle sama defilada, ile debata na temat jej bezpieczeństwa. Władimir Putin wyraźnie boi się, że Ukraińcy popsują mu to wielkie święto. A popsuć zapewne mają możliwość. W końcu w ostatnim czasie wojna wyraźnie przeniosła się z terytorium Ukrainy na terytorium Rosji.
