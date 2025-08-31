Demoralizacja uhonorowana

#WARTO || Radni Zielonej Góry nadali tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielonej Góry Zbigniewowi Izdebskiemu.
Kandydatura seksuologa pojawiła się w ostatniej chwili, więc żeby podjąć głosowanie, trzeba było najpierw przegłosować zmianę regulaminu. Chodziło o to, by uhonorowanie Izdebskiego ogłosić jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
