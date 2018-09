Schetyna: Wrócimy do normalnych relacji sąsiedzkich z Rosją

Grzegorz Schetyna uczestniczył dzisiaj w konferencji prasowej w Elblągu, gdzie promował kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Michał Missana

Schetyna podkreślił, że PiS po dojściu do władzy zablokował mały ruch graniczny. – Co im przeszkadzało, że przedsiębiorcy, biznes, turyści, ludzie mogli normalnie funkcjonować, granica była otwarta, było łatwiej się komunikować, że zarabiały polskie sklepy, polskie warsztaty – przekonywał lider Platformy Obywatelskiej.

Schetyna podkreślił, że jeżeli jego ugrupowanie dojdzie do władzy, to odmieni ten stan rzeczy.

– Chce bardzo wyraźnie powiedzieć. Przedstawiciel naszej koalicji, Koalicji Obywatelskiej wejdzie do MSZ, odwiesimy mały ruch graniczny, wrócimy do normalnych relacji sąsiedzkich, dobrosąsiedzkich między Polską, a Rosją. To jest po prostu potrzebne – zapewnił Schetyna.