Poseł PiS o spocie PO: To gra Platformy, by wykończyć resztę opozycji

Polityk skomentował najnowszy spot PO, w którym największa partia opozycyjna atakuje prezydenta Andrzeja Dudę i wiceministra sprawiedliwości, kandydata na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego.

Wg PO obaj politycy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. A Polska bez Unii to Warszawa bez II linii metra, nowoczesnych tramwajów, czy Centrum Nauki Kopernik

. – Ten spot to oczywista bzdura – śmieje się Paweł Lisiecki. – Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek miałaby być podejmowana decyzja o wychodzeniu z Unii, podejmowaliby ją Polacy, nie żadna partia polityczna. Po drugie, co jest najważniejsze, nikt nie chce opuszczać Unii. Możemy różnie oceniać kształt Unii, chcieć ją zreformować, ale nie oznacza to, że chcemy ją opuszczać mówi poseł Lisiecki.

– Ten spot Platformy jest nastawiony nie na wygranie wyborów – bo takimi akcjami wyłącznie „na nie” wyborów się nie wygra. Chodzi o mobilizację elektoratu oraz „wykończenie” pozostałych partii opozycyjnych – podsumowuje poseł.

Paweł Lisiecki jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym burmistrzem Pragi Północ. Członkiem komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji.