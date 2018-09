"Być może dotrą do Pani niepokojące wiadomości...". Matczak napisał list do córki blogera

Postanowiłem napisać ten publiczny list, żeby wyraźnie potwierdzić, że nigdy nie miałem i nigdy nie będę miał wobec żadnego młodego człowieka intencji zaszkodzenia mu. Nie było to w żadnym wypadku ani treścią, ani intencją moich słów - czytamy w liście do prof. Marcina Matczaka z Uniwersytetu Warszawskiego do córki blogera o pseudonimie "Matka Kurka".