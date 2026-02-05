Czarny scenariusz dla Europy. "Rosja niszczy wiarygodność NATO"

Niemiecka gazeta "Die Welt" wraz z ekspertami Centrum Gier Wojennych Uniwersytetu Helmut-Schmidt (uczelnia dla oficerów Bundeswehry), przeprowadziły symulację wojenną, w której zbadano tezę, czy NATO powstrzymałoby atak Rosji na jedno z państw Sojuszu.

W symulacji wzięło udział 16 byłych wysokich rangą urzędników niemieckich i NATO oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa. Akcja została osadzona w październiku 2026 roku.

Według scenariusza gry, Moskwa do ataku wykorzystała pretekst kryzysu humanitarnego w obwodzie królewieckim, aby zająć litewskie miasto Mariampol. W symulacji okazało się, że przedstawienie ataku przez Rosjan jako "misji humanitarnej" wystarczyło, aby USA odmówiły powołania się na art. 5. NATO i nie udzieliły pomocy Litwie.

Europa bez stanowczej reakcji

"Die Welt" opisuje, że Niemcy podczas tego ataku nie wykazały żadnej stanowczej reakcji. "Polska zaś, choć zmobilizowała wojska, nie wysłała ich za granicę. Niemiecka brygada już rozmieszczona na Litwie nie interweniowała, częściowo dlatego, że Rosja używała dronów do zaminowania dróg prowadzących z bazy.Analityk wojskowy Franz-Stefan Gady skomentował wynik gry, podkreślając, że wystarczyło zawahanie Niemiec, aby Rosja bezkarnie zajęła litewskie miasto" – czytamy.

"W grze wojennej, bez amerykańskiego przywództwa, Rosja zdołała w ciągu kilku dni zniszczyć wiarygodność NATO i ustanowić dominację nad krajami bałtyckimi, rozmieszczając początkowe siły liczące zaledwie około 15 tys. żołnierzy" – opisała wyniki gazeta "WSJ".

– Rosjanie osiągnęli większość swoich celów, nie przesuwając wielu własnych jednostek – komentuje Bartłomiej Kot, polski analityk bezpieczeństwa, który podczas ćwiczeń zagrał polskiego premiera.

Z kolei szef sztabu obrony Litwy Giedrius Premeneckas stwierdził, że w rzeczywistości jego kraj miałby wiele danych wywiadowczych, aby odeprzeć atak Rosji. Podkreślił, że nawet bez sojuszników litewskie siły byłyby w stanie poradzić sobie z najeźdźcą. – Utrzymanie Kaliningradu byłoby dla Rosji dylematem, a jeśli Rosja coś zacznie, NATO musi jasno powiedzieć, że jeśli to zrobicie, stracicie Kaliningrad – przekonywał.

Autorzy z "Die Welt" wskazują, że przedstawiony scenariusz i porażka Europy nie jest przewidywaniem przyszłości. Gra miała za zadanie wskazać słabości niemieckiej obrony, aby możliwe było przygotowanie planu naprawczego.

