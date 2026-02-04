Ławrow uderza w Zełenskiego po rozmowach w Abu Zabi. "To byłby koniec"

Spotkanie koncentrowało się na kwestiach humanitarnych, bezpieczeństwie oraz możliwym zawieszeniu broni. Jednym z pierwszych wymiernych efektów negocjacji ma być zapowiedziana przez prezydenta Ukrainy pierwsza w 2026 roku wymiana jeńców wojennych z Rosją.

Stanowisko Rosji

Rosyjskie władze deklarują gotowość do dalszego prowadzenia rozmów i przestrzegania ewentualnych ustaleń. Moskwa podkreśla, że negocjacje powinny obejmować kwestie wojskowo-polityczne oraz przyszły kształt bezpieczeństwa w regionie. Rosja utrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące warunków zakończenia konfliktu, w tym kwestii terytorialnych oraz sprzeciwu wobec obecności struktur NATO na terytorium Ukrainy.

Jak donoszą media, w trakcie rozmów minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skierował ostre słowa pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ławrow oskarżył prezydenta Ukrainy o brak realnej chęci zakończenia wojny, sugerując, że zawarcie porozumienia pokojowego mogłoby oznaczać koniec jego kariery politycznej. Ławrow stwierdził, że Zełenski "nie chce porozumienia pokojowego, ponieważ oznaczałoby to koniec jego kariery politycznej". Dodał również, że prezydent Ukrainy "przedkłada własną karierę" nad dobro kraju i że "nie sądzi, by Zełenskiemu zależało na czymkolwiek innym niż na własnym przetrwaniu".

Stanowisko Ukrainy

Z kolei według przedstawicieli Ukrainy rozmowy miały charakter roboczy i dotyczyły zarówno kwestii humanitarnych, jak i szerszych zagadnień bezpieczeństwa. Omawiano także dalsze wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy oraz możliwe mechanizmy nacisku na Rosję w kontekście negocjacji pokojowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że w najbliższym czasie planowana jest pierwsza w 2026 roku wymiana jeńców wojennych z Rosją. Jak podkreślił, powrót ukraińskich jeńców do kraju pozostaje jednym z priorytetów władz w Kijowie. Zełenski zaznaczył także, że Ukraina dąży do zakończenia wojny, ale nie zaakceptuje warunków, które oznaczałyby utratę suwerenności lub terytorium. Podkreślił również, że nie może być mowy o nagrodach dla agresora, ponieważ mogłoby to doprowadzić do zerwania porozumień w przyszłości.

Kijów oczekuje od partnerów realnych gwarancji bezpieczeństwa oraz zwiększenia presji międzynarodowej na Rosję. Zdaniem ukraińskich władz tylko takie działania mogą doprowadzić do trwałego pokoju i realnej poprawy sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

