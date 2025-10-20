Klub Hybrydy: Wyjątkowa debata o przeszłości i przyszłości Polski

Organizatorzy zapraszają na wyjątkowy wieczór i debatę historyczną, która odbędzie się w piątek 24 października o godz. 18:00 w klubie Hybrydy (ul. Złota 7/9, Warszawa).

W 230. rocznicę III rozbioru Polski spotkają się dwaj autorzy, których spojrzenia na historię potrafią poruszyć i podzielić – Jacek Komuda i Rafał Ziemkiewicz.

Jacek Komuda – pisarz i publicysta, autor m.in. "Upadek. Jak straciliśmy I Rzeczpospolitą".

Rafał Ziemkiewicz – publicysta i autor m.in. "Jakie piękne samobójstwo", książki analizującej przyczyny klęski 1939 roku.

Punktem wyjścia będzie pytanie o przyczyny upadku I i II Rzeczypospolitej – i o to, czy błędy przeszłości nie powracają w nowych formach. Będzie to żywa, szczera dyskusja o polskiej historii, mentalności i polityce – i gorzką refleksją na temat współczesności.

Rozmowę poprowadzi dziennikarz i publicysta Wiktor Świetlik.

Wstęp wolny.