Gosek zawiadamia ws. TVP. "Są nieprzekraczalne granice"

"Są granice, które są nieprzekraczalne, nawet dla TVP Info w likwidacji" – napisał w serwisie X poseł PiS Mariusz Gosek. W ten sposób skomentował fragment programu "Niebezpieczne związki", w którym w czwartek brał udział.

"Kieruję zawiadomienie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo w państwie prawnym powinniście mieć wyłączony sygnał za to, co wyprawiacie" – przekazał polityk. Gosek zareagował tak na wpis na profilu programu o treści: "Narzeczeński związek partnerski posła Mariusza Goska? Mariusz Gosek mówi, że chroni swoją prywatność, ale nie ma żadnego problemu z naruszaniem tejże prywatności u rodzin osób inwigilowanych Pegasusem. Niebezpieczne Związki o tym jak PiS bezwzględnie uderzało w rodziny, by zniszczyć oponentów".

W nagraniu dołączonym do wpisu słyszymy fragment rozmowy posła Mariusza Goska z prowadzącą Dorotą Wysocką-Schnepf. Dziennikarka TVP dopytuje o związek polityka. W pewnym momencie Mariusz Gosek odpowiada, że "prosiłby, by tak wnikliwie nie wchodzić, bo chroni swoją prywatność". – Wszyscy chcielibyśmy chronić, rzecz w tym, że Pegasus wkroczył w życie wielu ludzi w taki sposób, że tę ochronę zupełnie zniszczył – stwierdziła Wysocka-Schnepf.

Córka Tuska podsłuchiwana Pegasusem? "Z materiału to nie wynika"

Prokuratura Krajowa przekazała w środę, że "z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus".

"Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem. Wobec powyższego świadek ma w niniejszym postępowaniu status pokrzywdzonego" – zaznaczono.

Poinformowano także, że żona premiera, Małgorzata Tusk "nie została dotychczas przesłuchana (co nie wyklucza przesłuchana w przyszłości)".

