"To jest absolutne dno". Szok po słowach Wysockiej-Schnepf

O Dorocie Wysockiej-Schnepf znów głośno. Znana ze swoich kontrowersyjnych zachowań dziennikarka znów wywołała burzę.

Wysocka-Schnepf szokuje. O to oskarżyła Ziobrę

Wszystko za sprawą wypowiedzi, jaka padła w czwartkowym programie "Niebezpieczne związki" na antenie TVP Info, którego jest gospodynią. Jednym z gości programu był poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek. Zwracając się do niego zasugerowała, że winnym przedwczesnej śmierci jej matki jest... Zbigniew Ziobro. Chodziło o zeznania byłego ministra sprawiedliwości przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Podczas przesłuchania polityk miał rzekomo mówić kłamstwa na temat rodziny dziennikarki.

– Przyszedł i powiedział – wykorzystując tę publiczną uwagę – (…) brat dziadka pani Schnepf doprowadził do wyroku dożywocia bliską mi osobę. W związku z tym chciałam panu powiedzieć, że jest to jest to brednia, jest to oszczerstwo i jest to kłamstwo. Sprawa skończy się w sądzie, już ten proces się rozpoczął – mówiła.

Chwilę później dziennikarka dodała: "Mama Pani Schnepf wysłuchała wystąpienia Pana Zbigniewa Ziobry na żywo, które przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu Pana Ziobry przed komisją śledczą, mama Pani Schnepf w ubiegłą sobotę zmarła".

"To jest absolutne dno"

Słowa dziennikarki odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników uznało je za kolejne przekroczenie granicy przez tę dziennikarkę.

"Jak myślicie, jest coś co okaże się przegięciem dla decydentów 'czystej wody' czy do końca będą udawać, że tak powinno wyglądać dziennikarstwo w publicznej telewizji? Dla mnie to jest absolutne dno" – oceniła na platformie X blogerka Kataryna.

Mecenas Bartosz Lewandowski stwierdził z kolei: "Makabra. Wydaje mi się, że panią redaktor Schnepf już dawno to wszystko przerosło i nie chce tego przyznać…".

Do sprawy odniósł się również dziennikarz Krzysztof Stanowski. "To jest konkretna odklejka nawet jak na standardy tej zawodniczki" – skomentował.

