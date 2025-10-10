"Zatkało mnie". Po słowach Grabca dziennikarka zaniemówiła

Temat wyprawy posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego z pomocą humanitarną do Strefy Gazy był jednym z tematów wieczornego programu na antenie TVN24.

Grabiec o wyprawie Sterczewskiego do Strefy Gazy. "Bardziej przypominało to wakacje niż misję"

Gościem Anity Werner był Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Poseł KO przyznał, iż nie nazwał by wyprawy swojego klubowego kolegi "misją humanitarną".

– Jak oglądaliśmy zdjęcia z tych łódek w Barcelonie, to bardziej przypominało to wakacje niż misję – powiedział.

Wypowiedź Grabca wprowadziła dziennikarkę w osłupienie, czego nie ukrywała przed swoim gościem. – No nie wiem panie pośle, czy przypominało to wakacje. Dla wielu ludzi to jest ważna sprawa i wydaje mi się, że takie porównania są nie na miejscu – odparła.

Polityk przyznał, że sprawa rzeczywiście jest ważna, jednak wymaga powagi i – jak podkreślił – nie należy jej traktować jako okazję do publicznej autopromocji. Takie sytuacje – dodał – oburzają go.

– Traktujemy tu wiele tematów z powagą i szczerze mówiąc, po pana odpowiedzi zatkało mnie, ale rozumiem, że pan teraz to próbuje wytłumaczyć – podsumowała Werner.

Wypowiedź Jana Grabca odbiła się szerokim echem. Zareagowały na nią także inne dziennikarki TVN24.

"Wspaniały sygnał wysłała dziś klub KO do swoich wyborców, zwłaszcza młodych. Nie warto być idealistą. Nie warto walczyć o swoje ideały. Zostaniecie napiętnowani i ukarani" – napisała na platformie X Katarzyna Kolenda-Zaleska. – Zmroziły mnie te słowa – powiedziała z kolei Monika Olejnik w "Kropce nad i".

Uczestnicy flotylli humanitarnej już w Polsce

Przypomnijmy, że polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy: Omar Faris, Nina Ptak i Franciszek Sterczewski oraz brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz, wylądowali w środę na Lotnisku Chopina w Warszawie. Polacy znajdowali się w grupie ponad 470 osób z 47 państw biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud. Konwój humanitarny został przechwycony na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Przejęto 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela, zatrzymano i deportowano.

