Żona Wałęsy ubiega się o status działacza opozycji antykomunistycznej

Z ustaleń serwisu wynika, że Danuta Wałęsa złożyła w tej sprawie wniosek do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jak wskazuje wPolityce.pl, do Rady tej trafiają wnioski, które zostały zweryfikowane w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W przypadku odpowiedniego potwierdzenia wniosku, status działacza opozycji w PRL przyznawany jest przez stołeczny urząd niezwłocznie.

Portal przypomina, że Komisja wojewódzka zajmuje się głównie przyznawaniem statusu działacza opozycji antykomunistycznej w latach 1956-1989. W jaki sposób można uzyskać taki status? Przede wszystkim należy udowodnić, że przez okres 12 miesięcy prowadziło się działalność opozycyjną. Jeśli danych na ten temat nie ma w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, działalność muszą potwierdzić wiarygodni świadkowie. Do takich właśnie osób zalicza się m.in. osoby zasłużone, którym przyznano odznaczenia państwowe.

Wniosek Danuty Wałęsy zostanie rozpatrzony przez wojewódzką komisją, ponieważ wcześniej nie zyskał on akceptacji Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. "Na tę chwilę nie można przesądzać, jaką decyzję w sprawie żony byłego prezydenta podejmie komisja wojewódzka przy wojewodzie pomorskim" – wskazuje wPolityce.pl.