Nowa broń w arsenale wojska. Polska będzie mogła zaatakować Moskwę?

W ramach umowy zostaną opracowane i wyprodukowane autonomiczne systemy powietrzne dla polskiej armii. Inżynierzy będą również pracować nad stworzeniem polskiego pocisku manewrującego Barracuda-500M. Broń po raz pierwszy zaprezentowano jesienią 2024 roku. W tym samym czasie produkcja pocisków została wdrożona na Tajwanie.

Istnieją trzy wersje pocisków Barracuda: Barracuda-100, Barracuda-250 i Barracuda-500. Najpotężniejsza wersja, czyli ta, która będzie produkowana w Polsce, posiada zasięg ponad 900 km i przenosi głowicę bojową o masie 45 kg. To mniej więcej tyle samo, co dron bojowy Shahed. Koszt wyprodukowania jednego pocisku szacuje się na 216,5 tys. dolarów, co jest bardzo niską kwotą jak na pocisk manewrujący.

Rakiety Barracuda mogą być wystrzeliwane z platform lotniczych, w tym F-15E, F-18E/F, F-16, a także z dowolnego samolotu transportowego, nawet An-26, na paletach Rapid Dragon.

Jak wskazują eksperci wojskowi, posiadanie tego rodzaju pocisków manewrujących teoretycznie dałoby Polsce możliwość zaatakowania Moskwy, która znajduje się około 900 km od granicy państwa.

– Dzięki połączeniu potencjału PGZ z doświadczeniem Anduril Industries wprowadzimy na nasz rynek rozwiązanie odpowiadające wymaganiom SZRP. Otwieramy nowe obszary aktywności związane z pociskami manewrującymi i techniką rakietową – powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu PGZ podczas uroczystości podpisania umowy.

Polska się zbroi

Analitycy PKO BP szacują, że na sam sprzęt wojskowy Polska przeznaczy do 2035 r. ponad 640 mld zł, a łączny impuls popytowy (z uwzględnieniem kosztu serwisu i utrzymania) to 1 229 mld zł. Z ich analizy wynika, że nawet przy założeniu obecnej, wysokiej importochłonności wydatków zbrojeniowych ich łączny wpływ na PKB Polski będzie pozytywny i wyższy niż poniesione nakłady.

Przypomnijmy, że Wojsko Polskie w 2025 roku liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy. Zgodnie z planem rozwoju armii, do roku 2035 ma ona osiągnąć 300 tysięcy żołnierzy.

Czytaj też:

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Komunikat wojskaCzytaj też:

Powszechne szkolenia wojskowe coraz bliżej. Ujawniono termin