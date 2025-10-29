Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Komunikat wojska

"28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim" – czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego opublikowanym w środę.

Polskie myśliwce przechwyciły samolot Ił-20, który realizował misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. "Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej" – napisano.

Dowództwo Operacyjne: Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem

Wojsko podało, że "dzięki wysokiej gotowości bojowej, profesjonalizmowi pilotów oraz sprawnemu funkcjonowaniu systemu obrony powietrznej, działania zostały przeprowadzone szybko, skutecznie i bezpiecznie".

"Ochrona polskiego nieba to nie tylko obowiązek, ale codzienna misja żołnierzy Wojska Polskiego, którzy z pełnym zaangażowaniem strzegą bezpieczeństwa naszego kraju" – podkreślono w komunikacie.

Zapewniono, że Siły Zbrojne RP "pozostają w stałej gotowości, by reagować na każde zagrożenie i chronić suwerenność polskiej przestrzeni powietrznej".

