Znana dziennikarka dołącza do Kanału Zero. "Zdobywczyni Grand Pressa"

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 roku. Od tego czasu platforma założona przez Krzysztofa Stanowskiego zyskała ogromną popularność, a oprócz samego szefa, jedną z jej głównych twarzy jest Robert Mazurek. W czwartek we wspólnym programie mówili o planach na rozwój KZ. Zapowiedziano, że 1 lutego 2026 roku ruszy portal Kanału Zero, który tworzyć będzie redakcja składająca się z kilkudziesięciu dziennikarzy. Nieoficjalnie wiadomo, że wśród nich znajdą się Patryk Słowik oraz Paweł Figurski z WP.

Burzyńska dołącza do kanału Stanowskiego

Obok portalu, w przyszłym roku ma też zacząć nadawać telewizja. Jednocześnie Stanowski zapowiada dalszy rozwój samego Kanału na YouTube. Przekazał, że do zespołu dołączą nowi dziennikarze. – Przed chwilą pierwszy materiał nagrała Agnieszka Burzyńska – powiedział szef KZ.

– To jest doświadczona dziennikarka, przez lata pracowała w różnych miejscach. Długo w RMF FM, "Super Expressie". Ostatnio chorowała. To postać kontrowersyjna i ten materiał, który dzisiaj nagrała i się niedługo ukaże, to jest taki jej rozrachunek z nią samą. Nie wiem, co powie, bo powiedzieliśmy "Agnieszka, znam Ciebie, mniej więcej Twoje poglądy. Przyjdź i rób co chcesz". (...) Na tym tutaj polega praca – opowiadał Robert Mazurek. – Ja się bardzo cieszę. To nasza szansa, żeby pokazać, że nie chcemy być w sekcie – podkreślił.

– To jest jedyne nazwisko, które w tym momencie ujawniam, dlatego że już rozpoczęła współpracę. Po drugie nie wiążą jej okresy wypowiedzenia z pracodawcami – dodał Stanowski. – Sekta się na nas obrazi, bo dziennikarze, których zatrudniliśmy, zaczną rozjeżdżać wszystkich z każdej strony polityki – stwierdził.

Burzyńska opublikowała na portalu X zdjęcie potwierdzające dołączenie do Kanału Zero.

twitter