"To zasługa Was wszystkich!". Premier o ratingu agencji S&P

"Konkurencyjna zdywersyfikowana i zbilansowana gospodarka odnotowuje bardzo dobre wyniki" – uzasadniła agencja S&P, informując o podwyższeniu ratingu Polski. Agencja w oświadczeniu podkreśliła polski wzrost gospodarczy oraz dobrą politykę fiskalną rządu, dodając, że w perspektywie bilansu płatniczego poprawie uległa polska sytuacja międzynarodowa.

"Wzrost ratingu Polski to znak, że jesteśmy wiarygodni dla inwestorów, a gospodarka rozwija się znakomicie. To dowód na to, że udało się połączyć największe programy społeczne z poprawą stanu finansów publicznych" – wskazał szef rządu.

Czytaj także:

Agencja S&P podwyższa rating Polski