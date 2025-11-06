Ukraińcy kupili fabrykę, zwolnili pracowników i ją zamknęli. Jest nowy właściciel

Działający od siedmiu dekad zakład Calfrost w Kaliszu zmienił właściciela po roku od decyzji o zamknięciu przez ukraińską firmę Three Bears (Trzy Niedźwiedzie). Branżowe portale informują, że nowy właściciel, polski przedsiębiorca Jan Podlasiński, mający dwa hotele i firmę transportową, zakupił nieruchomość za ponad pięć milionów złotych.

Była fabryka mrożonek, będzie hala magazynowa

W sprawie alarmowała Konfederacja Korony Polskiej. Piotr Heszen podał przykład polskiej fabryki mrożonek Calfrost w Kaliszu, która została kupiona przez ukraińską spółkę Trzy Niedźwiedzie. Ukraińcy zwolnili wszystkich pracowników i wystawili obiekt na sprzedaż.

Jak się ostatecznie okazało, zakład został sprzedany polskiemu przedsiębiorcy Janowi Podlasińskiemu. Nowy właściciel zamierza wykorzystać obiekt jako powierzchnię magazynową.

Po podpisaniu umowy przedwstępnej i finalizacji transakcji pojawiły się jednak problemy. Poprzedni zarząd zakładu – firma Trzy Niedźwiedzie – bez wcześniejszego uprzedzenia usunął wszystkie urządzenia chłodnicze znajdujące się w obiekcie.

Polski przedsiębiorca: Ukraińcy zniszczyli zakład

Podlasiński poinformował w rozmowie z portalem faktykaliskie.info, zakład został „zniszczony do tego stopnia, że na pewno nigdy nie będzie tam chłodni”. W konsekwencji cena nieruchomości została obniżona o 300 tys. zł.

Druga strona transakcji twierdzi natomiast, że nowy właściciel był informowany o planowanym demontażu chłodni oraz elementów chłodniczych jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji.

