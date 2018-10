Nazistowskim plakatem uderzył w PiS. Skandaliczna grafika udostępniona przez posła PO

"Czy ma pan pojęcie, do czego nawiązuje na przeróbka? Jeśli nie, to wyraz ignorancji. Jeśli tak, tym gorzej" - to jeden z nielicznych komentarzy pod grafiką udostępnioną na Twitterze przez posła Platformy Obywatelskiej Grzegorza Furgo.

"Złe duchy nad Twoim domem. Wspieraj UE a zostaniesz uratowany" – taki napis widnieje na grafice, jaką na Twitterze udostępnił poseł Platformy Obywatelskiej. Grafika przedstawia polityków Prawa i Sprawiedliwości: premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. Jest ona wzorowana na propagandowym plakacie z okresu II Wojny Światowej. Oryginalny napis brzmiał: "Złe duchy ponad Twym domem! Pracuj z Niemcami, a zostaniesz uratowany". Na pierwowzorze widniały wizerunki Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Pod udostępnioną przez posła Platformy Obywatelskiej grafiką pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Niebywałe, poseł PO udostępnia grafikę kopiowaną na propagandowym nazistowskim plakacie, a jego szef partii nazywa oponentów szarańczą. A w tweecie oznacza rzecznika Jana Grabca i Sok z Buraka najbardziej hejterskie konto" – czytamy w jednym z komentarzy. "Poseł RP do walki z przeciwnikami politycznymi wykorzystuje hitlerowskie grafiki, poseł z kraju, który tak ucierpiał przez Hitlera i Niemcy. ręce opadają..." – napisał inny z użytkowników Twittera. Mimo fali krytyki poseł nie skasował ze swojego profilu udostępnionej grafiki.